Os shows da sexta-feira (21), foram de Thiago Eudes e da dupla Marcos & Du Valle.



Neste sábado (22), o Festival abre às 16h com shows de Julia Saad e Heverton e Heverson a partir das 19h.



No domingo (23), o Festival abre às 16h com show do grupo Sambakaso a partir das 19h.



O evento conta com bingo todos os dias.



Confira as fotos de como foi na sexta-feira (21).



O 4º Festival Cultural Gastronômico de Formosa está acontecendo na Praça Rui Barbosa. A abertura do evento aconteceu na quinta-feira. Até domingo (23), a população de Formosa tem acesso a shows, comidas, artesanato, entre muitas atrações que foram montadas na Praça.