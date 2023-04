Começou nesta quinta-feira (20), a 4ª edição do Festival Cultural Gastronômico de Formosa com diversos shows durante o evento.A banda “Rockn'road” entrou no palco por volta das 20h30.A abertura do evento contou com o presidente da Câmara, Marquim Araújo e a vereadora Cátia Rodrigues; a secretária de Turismo, Pâmella Miranda; o secretário de Saúde, Breno Miranda; o secretário de Assuntos Econômicos, Luíz Gasper; e Sara Fachinetto, Presidente da Rede Garfo.“Muita comida gostosa, ambiente agradável para curtir com os amigos e família , show ao vivo e brinquedos para as crianças, tudo isso tivemos no primeiro dia de festival. Estamos te esperamos a partir das 18h na praça Rui Barbosa!”, diz a Prefeitura de Formosa em nota.