A Prefeitura de Formosa por meio das secretarias de Educação e Desenvolvimento Social, realizou a capacitação dos gestores das escolas municipais com a equipe do AEPETI.O objetivo é qualificar professores e gestores para identificar alunos da rede pública que estejam em situação de trabalho infantil, promover a sensibilização da comunidade para a situação, e informar pais e responsáveis sobre as questões e penalidades legais sobre a prática, além do impacto no desenvolvimento psicológico, emocional e social das crianças.O AEPETI é um programa do governo Federal que visa prevenir, evitar e retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da situação de trabalho infantil, ressalva a condição de aprendiz a partir dos 14 anos, em articulação com os demais programas sociais.