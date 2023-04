A Secretaria Municipal de Agricultura e dirigentes de entidades que estão participando do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) participaram de uma capacitação com a gerente de operações da CONAB/SUREG/DF, sobre sistema PAAnet para envio de propostas e prestação de contas.O Programa de Aquisição de Alimentos tem como objetivo apoiar a comercialização de produtos dos diversos segmentos da agricultura familiar no Brasil, incluindo povos e comunidades tradicionais, ao mesmo tempo em que os destina aos equipamentos de alimentação e nutrição e à rede socioassistencial.