Na manhã desta quinta-feira (27), a Guarda Municipal de Formosa realizou a cerimônia de Progressão.O prefeito Gustavo Marques elogiou a atuação da força de segurança local “É uma grande conquista para esta equipe que sempre se coloca a frente de proteger a nossa população”, disse.A tropa realizou formatura para entrar no pátio da base. No local estavam exposto as viaturas que o órgão utiliza para o policiamento municipal.