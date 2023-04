É a menor taxa do mercado para você investir no seu negócio! O estande está montado na Avenida Brasil, número 193, Centro.

O banco de desenvolvimento do estado de Goiás, em parceria com a Prefeitura de Formosa, estará nos dias 19 e 20 de abril na Sala do Empreendedor, no Tênis Clube de Formosa, das nove às dezessete horas, com sua equipe a postos para apresentar a todos os empresários, agricultores e feirantes as opções de financiamentos com taxa a partir de zero vírgula cinco por cento ao mês.