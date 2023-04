A Prefeitura de Formosa leva para a próxima quarta-feira (19), para o Distrito de Santa Rosa, a atualização da Caderneta de Vacina e do cadastro do Bolsa Família.O especial Santa Rosa inicia às 08h30 até 16h na academia de saúde do Distrito.Haverá atendimento médico, odontológico e testes rápidos do CTA.Não esqueça de levar os documentos pessoais e a caderneta de vacinação.