O prefeito Gustavo Marques se reuniu com autoridades e representantes das redes públicas e particulares de Ensino, da Câmara Municipal e das Forças de Segurança Pública civis e militares para discutir estratégias para a prevenção e combate às ameaças e violência nas escolas. O encontro aconteceu nessa terça, 12/04, no auditório da 11ª Delegacia Regional de Polícia de Formosa, em reunião do Conselho Comunitário de Segurança.Foi apresentado o Projeto Escola Mais Segura, onde as polícias e Guarda Municipal irão se revezar, mantendo Policiamento constante, além de rondas ostensivas nas escolas por um período inicial de 30 dias. Após esse período, será feita nova reunião para consolidar as estratégias que mais deram certos a partir da situação e necessidades observadas nesse primeiro período.O comandante regional do batalhão da Polícia Militar solicitou aos representantes das escolas um canal direto e mais constante, pois já aconteceu situação da comunicação ser feita primeiro à imprensa ou à comunidade e não à Polícia, o que deixa justamente o órgão preventivo mais importante de fora.O prefeito Gustavo Marques afirmou que a vida humana vale qualquer investimento que se faça necessário por parte de todos, para aumentar o quantitativo de agentes, incluindo da Guarda Municipal, para prevenir a ocorrência de qualquer ato de violência contra nossos alunos e professores nas escolas.O prefeito ressaltou “a importância dos pais monitorem e terem atenção a seus filhos, e que ele mesmo verifica as redes sociais de seus filhos, pois a responsabilidade é de todos, poder público, escolas e pais/responsáveis. É preciso que todos estejam unidos no combate à violência e na consolidação de uma cultura de paz, que também começa dentro de casa”.Também foi sugerido pelo prefeito que especialistas das diversas forças de segurança pública se unam para dar esclarecimentos aos pais, em reuniões escolares. A sugestão foi bem recebida pelos representantes das escolas presentes, que sugeriram também que os especialistas possam orientar os professores e servidores sobre como identificar e agir em caso de ações de violência, quais as atitudes tomar para a segurança dos alunos e a sua própria.O prefeito, que então já havia declarado a possibilidade de decretar ponto facultativo no dia 20 de abril afirmou que está decidido: decretará o ponto facultativo, e para não deixar passar o dia em branco, sugeriu utilizar esse dia para a capacitação solicitada pelos representantes escolares, pelos especialistas em segurança. O ponto facultativo será formalizado nos próximos dia por meio de decreto municipal.O delegado da regional da Polícia Rodoviária Federal endossou as palavras do prefeito e se dispôs a fornecer agentes capacitados para palestras pais, professores e alunos, e solicitou que os representantes escolares procurem as forças de segurança, que sempre estão à disposição.O delegado de polícia civil Yasser Yassine lembrou também que há as pessoas que estimulam propositalmente notícias falsas ou que exageram notícias nas redes sociais, sem se importar de fato com as consequências emocionais em pais, professores e alunos.Foi solicitado também aos representantes escolares que os professores levem informações sobre alunos e famílias em situação de risco social ou comportamentos que possam significar outros tipos de problema, pois a polícia militar fará uma visita social nos casos em que se avaliar o impacto positivo.Outros especialistas e também educadores retomaram com ênfase a questão que os pais devem monitorar seus filhos, sua saúde emocional e verificar o que estão levando nas mochilas, além de acompanhar suas atividades em redes sociais. Na ocasião foi mencionado que o governador encaminhou ontem para a Câmara de Deputados projeto onde é mencionada a responsabilidade dos pais/responsáveis sobre as crianças e jovens que enviam à escola.O prefeito Gustavo Marques também se comprometeu, além da presença constante, a elevar a quantidade de rondas e colocar todo o foco da Guarda Municipal nas escolas.Representando os demais membros do Poder Legislativo, o presidente da Câmara Municipal de Formosa, Marquim Araujo, anunciou que a Câmara irá disponibilizar a devolução de R$100.000,00 (cem mil reais) para auxiliar no pagamento das horas extras para o aumento de efetivo dos guardas municipais e policiais militares, que irá garantir a presença constante nas escolas sem desguarnecer a segurança pública e dos demais patrimônios do Município.Na reunião também foi decidida a criação de um panfleto com orientações aos pais em diversas situações, inclusive sobre sua responsabilidade em acompanhar o material que os alunos levam para as escolas e suas redes sociais. Todas as forças estão reunidas, e os pais e responsáveis pelos alunos são parte essencial delas.