O encontro aconteceu nessa terça-feira (12) no auditório da 11ª Delegacia Regional de Polícia de Formosa, em reunião do Conselho Comunitário de Segurança.Foi apresentado o Projeto Escola Mais Segura, onde as polícias e Guarda Municipal irão se revezar, mantendo Policiamento constante, além de rondas ostensivas nas escolas por um período inicial de 30 dias.Após esse período, será feita nova reunião para consolidar as estratégias que mais deram certo a partir da situação e necessidades observadas nesse primeiro período.A Câmara de Formosa já destinou R$ 100 mil reais. Com o apoio de todos os vereadores da atual legislatura foi encaminhado recursos para a Prefeitura utilizar o dinheiro no banco de horas da Guarda Municipal e Polícia Militar reforçando a segurança das escolas de Formosa neste momento crítico.