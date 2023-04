A Prefeitura de Formosa tem empenhado em trazer lazer para a população, movimentando o final de semana com muito esporte nos distritos.A primeira rodada acontece no próximo domingo (16).Confira abaixo a programação do jogos:8:00 Bezerra X Meninos da Santa10:00 Jk X Pistão14:00 Santa Rosa X Martins16:00 Mf/Jk X Santo Antonio