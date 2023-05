Autoridades participaram da inauguração da nova sede da 20ª Companhia Independente da Polícia Militar - CPE do 11º CRPM, na manhã da sexta-feira (26).A instalação fica na Avenida Brasília, na Formosinha. Também foi lançada a Operação Mãos Dadas. Ela tem o objetivo de manter a redução dos índices de criminalidade por meio de ações integradas entre as forças de segurança.Participaram do evento o prefeito Gustavo Marques, o presidente da Câmara Municipal, Marquim Araújo, os vereadores Índio de Assis, Filipe Vilarins, Subtenente Clésio, Ciê, Welio de Iraci Chegou, Nema, Hermes Costa, Luziano Martins, Professor Shinayder, Joelson Trovão e da vereadora Roberta Brito.