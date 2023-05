O tradicional Giro da Festa do Divino Espírito Santo aconteceu neste sábado (27). O café da manhã foi servido na madrugada. De lá, os devotos foram em direção a Catedral Imaculada Conceição onde aconteceu a Missa de Envio do Giro da Folia.Após a missa, milhares de fiéis caminham em devoção ao Espírito Santo. No trajeto são distribuídos lanches, refrigerantes e água. Casas foram visitadas com os símbolos da festa.Por volta de meio dia a Festa da Cidade e a Folia da Roça se encontraram no Divinódromo. Milhares de pessoas aguardavam o almoço que é servido para todos.O giro se encerrou de noite com a missa. Os devotos que percorreram toda a cidade entraram no altar montado na Praça.O Bispo Diocesano é Dom Adair José; Pároco Pe. João Manoel; Casal Imperador Neusa Maria e Reginaldo e Foliã Cláudia Domingos.