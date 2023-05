A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Poder Judiciário e Ministério Público, lançou nessa segunda-feira (29), a campanha Adoção para a Vida.O objetivo é sensibilizar a sociedade e futuros pais sobre adoção de crianças com perfis considerados de difícil colocação, como grupo de irmãos, adoção inter-racial, adolescentes e crianças com alguma deficiência.A campanha busca conscientizar os pretendentes para a ampliação do perfil da criança desejada e a adoção tardia, que acontece a partir dos 3 anos de idade.A apresentação do projeto aconteceu no Auditório CEL. Mário César do Forte Santa Bárbara.Foram realizadas palestras com diversos especialistas, contando com a presença da Secretária de Desenvolvimento Social Caroline Marques, representantes da Câmara Municipal, do Poder Judiciário, com a 1ª Vara da Infância e Juventude e a 4ª Promotoria de Justiça – Comarca da Infância e Juventude, que são parceiros no projeto.