Quem passou pela Praça da Prefeitura hoje foi recebido pela Blitz do Maio Amarelo, uma ação promovida pela Superintendência Municipal de Trânsito - SMT para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos e mostrando que um trânsito mais seguro é papel de todos.No local houve atendimento médico com o Serviço Móvel de Urgência – SAMU e de vários serviços administrativos realizados pela Superintendência Municipal de Trânsito.