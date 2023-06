A Prefeitura de Formosa realizou o encerramento de mais uma edição do projeto: "Nasce uma Mãe", uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento e Secretaria de Saúde. O projeto é uma série de 6 encontros preparados com muito carinho para dar apoio e suporte a mulheres grávidas, que estão passando por esta fase tão linda, mas ao mesmo tempo, tão cheia de dúvidas.O projeto oferece diversas atividades: cuidados com a saúde, acolhimento psicológico, fortalecimento dos vínculos afetivos entre mãe e bebê, aulas de artesanato, rodas de conversa sobre autoestima, dia da beleza, alongamentos, dicas de nutrição e amamentação. As participantes do projeto Nasce uma Mãe receberam hoje com muita alegria e emoção o enxoval e uma pequena lembrança da Secretaria de Desenvolvimento Social.