A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Obras tem intensificado as operações tapa-buraco e de recapeamento com microrrevestimento. Vários setores receberam as operações durante os dias 29 de maio a 2 de junho.A operação tapa-buracos aconteceu no Setor de Chácaras Abreu; Formosinha; Jardim América; Califórnia; Jardim Oliveira e Setor Ferroviário;O microrrevestimento foi aplicado na Avenida Maestro João Luiz e Rua Olímpio Jacinto.