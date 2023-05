A Prefeitura de Formosa lançou Processo Seletivo Simplificado destinado ao preenchimento de funções temporárias para Professor de Educação Infantil e anos iniciais, com várias opções de licenciatura (Braile, Ciências, Ed. Física, Geografia, História e outras).Também para Agente de Serviços de Higiene e Alimentação. O Processo também terá formação de cadastro reserva. Edital na área de Concursos/Processos Seletivos no site da Prefeitura de Formosa. mais informações no edital.A prova objetiva será aplicada na data prevista de 23 de julho de 2023. Poderá a Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado, conforme necessidade e conveniência administrativa, alterar os dias e os horários de aplicação das provas.