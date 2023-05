A Prefeitura Municipal de Formosa, através da Secretaria de Educação, realizou nesta quarta-feira (23), no Auditório do Centro Administrativo, a Formação de Professores do 6° ao 9° ano.O Currículo da Organização a Bimestralização “é a organização referencial curricular utilizado na rede Pública Municipal de Educação”, diz a Prefeitura de Formosa.A formação foi para os anos finais do ensino fundamental que compreendem do 6º ao 9º ano.