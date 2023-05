A Secretaria de Agricultura está realizando nos dias 24/05 à 27/05 a Farinhada Social em parceria com a AMBEV, Cooperfartura e Associação do Produtores do assentamento Água Fria e Fartura, que doaram 5 toneladas de mandioca para a produção de farinha, que será destinada as famílias em vulnerabilidade assistidas pelo CRAS.O evento contou com a Casa de Farinha Móvel que é responsável pelo processo de descascar, secar, moer e torrar toda a mandioca. Além disso o SENAR estará presente nos próximos dias 25/05 a 27/05 disponibilizando cursos para as cooperativas presentes.