A Secretaria de Obras reuniu na quarta-feira (24) com a chefia da divisão de desenvolvimento do INCRA na Superintendência Regional INCRA/SR(28).O INCRA foi representado pelos servidores Janaina e Pedro. O motivo da reunião foi para tratar do andamento do Convênio celebrado cujo objeto é a Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Assentamento Água Fria localizado no Município de Formosa/GO.Estiveram presentes representando a Prefeitura de Formosa-GO o Secretário de Obras Elmon Abadio, o Enegenheiro Civil Luis Fernando e o Analista de Contratos e Convênio Bruno Leonardo.