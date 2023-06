O Conselho Municipal de Assistência Social de Formosa convida toda população para a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. Um espaço de participação popular de caráter deliberativo, que aproxima as decisões municipais às reais demandas e anseios da população.O tema deste ano é “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.O evento inicia na próxima sexta-feira (7) das 8h às 17h. As são limitadas. As inscrições acontecem do dia 23/06 a 05/07.Quem pode participar?• Poder Executivo• Poder Legislativo• Poder Judiciário• Associação de Moradores• Organização Social• Conselho de Direitos• Sociedade Civil• Usuários do SUASFaça sua inscrição.