O SAMU e o Núcleo de Educação em Urgência – NEU estão com as inscrições abertas para o Projeto Samuzinho. Crianças de 9 a 11 anos podem participar.O Projeto tem como objetivo estabelecer um vínculo positivo entre o SAMU e a comunidade, capacitando as crianças a se tornarem disseminadoras de conhecimento em suas famílias.Aprendizagem lúdica de primeiros socorros, atividades cívicas e morais, e acompanhamento de atendimentos de saúde estão entre as atividades oferecidas. Orientações sobre trotes telefônicos e suas consequências também serão fornecidas.“Inscreva seu filho/a e contribua para formar cidadãos conscientes e preparados para emergências”, diz a Prefeitura de Formosa.