O Conselho Comunitário Consultivo de Formosa se reuniu com a Usina Hidrelétrica de Queimado para apresentação sobre os principais objetivos e princípios da Usina.O objetivo do conselho é fomentar e ampliar o relacionamento do empreendimento com as comunidades diretamente afetadas pela UHE Queimado promovendo o empoderamento social para participação e execução dos projetos de responsabilidade socioambiental no entorno da UHE Queimado.Desta forma, a participação dos gestores do poder público, representante da CEMIG, instituições e órgãos ambientais e sociedade civil são de grande contribuição para o conselho.A frequência das reuniões é trimestral, podendo ser presenciais ou online. Conforme as necessidades do grupo são agendadas reuniões extraordinárias para a fluidez dos assuntos tratados.