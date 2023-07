clique aqui. Faça sua inscrição,

O 5º Troféu Cidade de Formosa está chegando. A Prefeitura de Formosa divulgou o novo percurso de 5 quilômetros.As inscrições já estão abertas e são gratuitas. O link encontra-se abaixo.A largada e a chegada serão no Deck da Mata da Bica no dia 6 de agosto.A prova organizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude faz parte das comemorações de 180 anos do município de Formosa.“Prepare-se para percorrer 5km cheios de energia e diversão, confira o percurso. As vagas são limitadas”, diz a Prefeitura.