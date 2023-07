O consórcio também tem o objetivo de atender a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE nas áreas da saúde, segurança pública, educação, transporte, desenvolvimento econômico e social.



O Brasil Participativo é um canal vinculado à Presidência da República onde as 5 propostas mais votadas serão convidadas para o 3º Fórum Interconselhos, em Brasília. A votação está disponível até o dia 16 de julho às 22h



A secretária de Desenvolvimento Social de Formosa explicou a ação:









Está acontecendo a votação no Brasil Participativo para criação de consórcio interfederativo entres os governos do Estado de Goiás, Distrito Federal e União para melhorar o transporte coletivo da Região Metropolitana do Entorno – RME, através de uma integração multimodal com eficiência, conforto e segurança para os passageiros.Para votar: