As inscrições para o Samuzinho foram prorrogadas até o dia 27/07/2023. Confira o cronograma no final.Crianças de 9 a 11 anos para participação na primeira edição do Projeto Samuzinho – O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com o Núcleo de Educação de Urgência (NEU), através da Secretaria Municipa de Saúde de Formosa-GO, no uso de suas atribuições torna público, por meio deste Edital, a inscrição.O projeto tem como intuito esclarecer e criar um vínculo positivo entre o serviço e a população, transformando-as em elementos multiplicadores de saber no lar. As crianças participantes terão a oportunidade de aprendizagem lúdica em Primeiros Socorros Básicos, além de desenvolver atividades de preceitos cívicos e morais, e acompanhamentos de atendimentos de saúde. Também serão orientadas sobre as ocorrências e consequências relacionadas aos trotes passados ao telefone 192.