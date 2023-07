A concentração foi na Praça Rui Barbosa, de lá seguiram para o palco montado pela Prefeitura de Formosa no Estádio Diogão.



O ponto alto da noite foi a inspiradora mensagem do Pastor Claudio Duarte. Com seu carisma e autenticidade, ele encantou a todos, transmitindo a palavra de Deus de forma única.



A Prefeitura de Formosa agradeceu a presença de cada pessoa “Que tornou esse momento especial. Juntos, fortalecemos a fé e propagamos o amor em Formosa”, disse.

Nesta sexta-feira (30), os fiéis se reuniram em Formosa para celebrar a presença divina. O evento foi marcado por várias apresentações, repletas de música, fé e alegria.