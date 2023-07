A Prefeitura de Formosa promoveu nesta sexta-feira (30), o Juninão Social com os assistidos.Várias apresentações ocorreram na quadra de esportes do Vila Verde. Os convidados foram os assistidos de programas sociais. Comida típicas foram oferecidas a população.“O clima de festança tomou conta, com muita comilança e diversão para a criançada. Foi um verdadeiro arraial de alegria e encanto”, disse a Prefeitura de Formosa.