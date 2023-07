A Prefeitura de Formosa entregou na manhã desta quinta-feira (20), um trator, grade e plantadeira, cedidos através de termo de cessão de uso para atender aos agricultores do Barra 1, Barra Verde e Morrinhos.O prefeito Gustavo Marques agradeceu “Meu agradecimento aos vereadores Marquinhos Araújo, Com de Paiva, Nema, Mundim, Joelson Trovão e todos aqueles que estão constante diálogo com a comunidade trazendo as demandas e inclusive já trazendo as soluções”, disse. “Parabenizo também o empenho dos secretários Trela e Michele!”, complementou.O trator, grade e plantadeira irão auxiliar os agricultores tanto na lida diária quanto no escoamento dos produtos.