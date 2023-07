Desde a semana passada foram 3 diferentes alternativas para fazer a liberação da trilha que vai até o topo do Salto do Itiquira por causa das abelhas.O Corpo de Bombeiros Militar conseguiu solucionar.O manejo dessa atividade é de responsabilidade do Corpo de Bombeiros, conforme consta no ofício enviado pelo Comandante do 19ª Batalhão Bombeiro Militar - Major Alexandre Vinícius de Carvalho Marques que esclareceu a ocorrência.“Precisamos pontuar que quem está invadindo o habitat natural das abelhas somos nós, então as medidas que serão tomadas são sempre de preservar a flora e a fauna existentes no Parque Municipal do Itiquira, independente do tempo que leve. A partir de hoje (21/07), a trilha que segue até o topo do Salto do Itiquira está LIBERADA e SEGURA para que todos os turistas consigam acessar”, disse. “Ficamos extremamente gratos com o brilhante trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar em nosso Município, sempre com responsabilidade”, conclui a Prefeitura de Formosa.O Parque Municipal do Itiquira aguarda você e sua família para viver grandes experiências.