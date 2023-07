O Secretário de Obras Elmon Abadio e a Equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social estiveram presentes no Sindicato das imobiliárias e condomínios do Estado de Goiás - SecoviGoiás em colaboração com a Agência Goiana de Habitação - AGEHAB, com o objetivo de esclarecer informações sobre a atualização do edital para seleção dos beneficiários do 'Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero'.O município de Formosa foi contemplado com quase 50 casas que serão sorteadas a custo zero para os contemplados.