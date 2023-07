Cronograma: PRIMEIRA ETAPA: Inscrições – Exclusivamente pelo site 24/07 até 25/08/2023 SEGUNDA ETAPA: Análise de Requisitos e Classificação 28/08 até 08/09/2023 TERCEIRA ETAPA: Divulgação da Classificação Preliminar 11/09/2023 – após as 18h QUARTA ETAPA: Prazo para Recurso Contra a Classificação Preliminar 12/09 a 14/09/2023 QUINTA ETAPA: Divulgação – Classificação Final 18/09/2023 – após as 18h SEXTA ETAPA: Início da Convocação dos Selecionados 20/09/2023 *O cronograma é uma previsão e poderá sofrer alterações, sendo de responsabilidade do candidato ou responsável acompanhar nos meios de divulgação do site oficial.

As inscrições para preenchimento de cadastro reserva do Aprendiz do Futuro estão abertas para todos os 246 municípios goianos.O processo seletivo é para preenchimento de cadastro de reserva. As inscrições vão de 24/07 a 25/08, para jovens de 14 a 16 anos.Antes de fazer a sua inscrição, leia atentamente o Edital com todas as informações sobre o Processo Seletivo, incluindo pontuação, critérios, documentação e outros.O edital completo com todas as informações você confere no site do Aprendiz do Futuro.