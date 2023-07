A Prefeitura de Formosa informou que antes de realizar qualquer serviço de poda ou corte de árvores, é obrigatório obter autorização da Secretaria de Meio Ambiente. Após receber a autorização, o solicitante deve se dirigir à Secretaria de Infraestrutura para fazer a solicitação de realização dos serviços.Caso a árvore esteja próxima ou sobre a rede de alta tensão, é responsabilidade do solicitante entrar em contato com a empresa Equatorial para desobstrução da rede elétrica antes de prosseguir com qualquer intervenção na árvore.“Agradecemos a compreensão e respeito às normas e procedimentos para garantir a segurança e preservação ambiental”, disse a Prefeitura em nota.