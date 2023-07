Fotos: O Diário do Planalto

O Vilona venceu o time do Formosinha e se tornou o campeão do Campeonato Formosense de Futebol Amador 2023.A final aconteceu no Estádio Diogão. O jogo iniciou por volta das 9h30. O campeonato é promovido pela Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.O prefeito Gustavo Marques compareceu no campeonato. O chefe do executivo local elogiou “Hoje foi dia de prestigiar a final do Campeonato Formosense de Futebol. Foi um jogo lindo! Parabéns as equipes participantes”, disse. Confira o vídeo: