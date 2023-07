A Prefeitura de Formosa estará fechada nos dias 31 de julho e 1º de agosto de 2023 em decorrência do aniversário de 180 anos do município. As atividades retornam no dia 2 de agosto.Devido ao decreto nº 3.518, fica declarado ponto facultativo nos órgãos públicos administrativos, internos do município de Formosa, no dia 31 de Julho e feriado no dia 01 de Agosto em decorrência do feriado municipal do aniversário da Cidade.