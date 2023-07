O primeiro dia da 71ª Expoagro de Formosa-GO teve os portões abertos às 19h no Parque de Exposições.O show de abertura foi com a cantora local Thaynara – A preferida. Logo em seguida a dupla Humberto e Ronaldo subiu ao palco para a alegria da população no primeiro dia de shows.Os donos do hit “Tô vendendo beijo” fizeram a população cantar até a madrugada deste sábado (29).A dupla Humberto e Ronaldo surgiu em 2008 e já realizaram diversas apresentações na história da Expoagro de Formosa. A entrada gratuita para os shows tem feito a população comparecer.Neste sábado (29) inicia o rodeio profissional e show da cantora Naiara Azevedo. Se apresentam no show de abertura o cantor Adriano Caparrosa e a Banda Strada Sertaneja. A abertura dos portões será mais cedo, às 18h. Às 20h, inicia o rodeio profissional, às 22h, as atrações regionais prometem agitar a noite e à meia-noite, Naiara Azevedo vai fazer todo mundo dançar.