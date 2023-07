Neste domingo (30), acontece o encerramento do rodeio profissional e apresentação da dupla João Bosco e Vinícius.





No sábado (29), aconteceu o segundo dia de shows da 71ª Expoagro de Formosa. O show principal foi da cantora Naiara Azevedo. A abertura do rodeio lotou as arquibancadas que foram montadas no Parque de Exposições.A abertura do rodeio profissional iniciou a noite de atrações da Expoagro de Formosa.O show com Naiara Azevedo lotou o Parque de Exposições. A cantora iniciou a apresentação com “Avisa que eu cheguei” hit que foi acompanhado pela população.Durante a apresentação Naiara relembrou os momentos que apresentou na cidade no início da carreira. A cantora Bia Fonseca fez participação e levou o público ao êxtase.O cantor Adriano Caparrosa subiu no palco logo após.O encerramento da noite foi com a Banda Strada Sertaneja.