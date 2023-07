O terceiro dia da Expoagro de Formosa levou os moradores para o rodeio e shows no Parque de Exposições.A primeira atração deste domingo (30) foi o rodeio que lotou as arquibancadas. Após o rodeio, a cantora Daniella Leão subiu aos palcos para iniciar os shows do dia. A cantora foi seguida pelo cantor Adriano Caparrosa.A dupla João Bosco e Vinícius, a principal atração da noite, fez a população cantar “Chora me liga”, hit dos cantores.A Expoagro de Formosa continua nesta segunda-feira (31), véspera do feriado municipal do aniversário da cidade, com a dupla Hugo e Guilherme. O rodeio promete lotar mais uma vez as arquibancadas.