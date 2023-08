Aconteceu no domingo (30), a 16ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ com o tema “Toda forma de amar vale a pena”.A concentração iniciou por volta das 14h na Praça Rui Barbosa com direito a música e apresentações.Aconteceram shows com Cookie B., Angel Boweer, Verônica Strass, Dj Marcos Aragão, Dj Alan Aragão.O Centro de Testagem e Aconselhamento de Formosa esteve no local oferecendo o teste rápido de doenças e infecções sexualmente transmissíveis e a distribuição de preservativos.Por volta das 19h o trio saiu da Praça em passeata pelas ruas da cidade.