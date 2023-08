Fotos: @Paulosouzafotografo e @fotografo_dyogoalarcao

A Expoagro de Formosa tem movimentado a economia da cidade. Na noite desta segunda-feira (1), a festa atingiu público recorde segundo os organizadores.A festa é realizada pela Prefeitura de Formosa em parceria com o Sindicato Rural e Câmara Municipal.O quarto dia de Exposição teve os portões abertos às 18h. O rodeio iniciou por volta das 20h. Seguido pelo show regional da cantora Tam.A atração principal da noite foi a dupla Hugo e Guilherme. A população em coro cantou hits como “Mágica”, “Elevador” e “Metade de mim”.Nesta terça-feira (1), quinto e último dia da festa os portões se abrem 18h. Logo às 20h acontece o hasteamento das bandeiras em alusão ao aniversário da cidade que completa 180 anos. O rodeio acontece logo em seguida.Por volta das 22h acontece as apresentações regionais com a dupla Dângelo e Danilo e o cantor Matheus Ataídes.O atração principal, a dupla Mato Grosso e Mathias sobe ao palco às 00h.