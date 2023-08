Inicia no próximo domingo (6), a 2ª Romaria de Nossa Senhora D’Abadia na Usina Parque Bandeirinha. A festa acontece do dia 6 a 15 de agosto. Entrada franca todos os dias.A abertura oficial será domingo (6), a partir das 9h. A cavalgada está prevista para chegar no local às 12h. Haverá apresentação de catira e moda de viola.ProgramaçãoDomingo (6): João Costa & Evanildo; Jardel & Tião ViolaSexta-feira (11): Dito Rei & Diamanti; Arthur & EduardoSábado (12): Valtuir & Kaiê Viola; Convidados + Banda Musical SinfônicaDomingo (13) e sexta-feira (15): Valtuir & Kaiê Viola; João Costa & Evanildo; Grupo de Catira Os Batatas.Maiores informações Júnior Costa, telefone no banner.