A dupla Mato Grosso e Mathias se apresentaram na 71ª Expoagro de Formosa nesta terça-feira (1), aniversário do município.

Os portões foram abertos às 18h.O hasteamento da bandeira aconteceu por volta das 20h ao som da banda municipal que tocou o Hino Nacional e o Hino de Formosa. As bandeiras de Formosa, Goiás e Brasil ficaram no pavilhão em frente o Sindicato Rural.O rodeio iniciou logo em seguida e lotou as arquibancadas montadas.Após o rodeio iniciaram as apresentações regionais com a dupla Dângelo e Danilo e o cantor Matheus Ataídes.A atração principal, Mato Grosso e Mathias, lotou o Parque de Exposições. Cantando modão a dupla fez a população cantar em coro.