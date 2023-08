- Escola Municipal 15 de Julho

- Escola Municipal Deodato Gonçalves de Siqueira.



“Um grande reconhecimento aos nossos dedicados professores e à Secretaria de Educação de Formosa-GO”, disse a secretária de Educação, Sizélia Abreu. - Escola Municipal Fabíola Ribeiro de Souza Marinho;

Quatro escolas municipais de Formosa foram premiadas como as melhores do estado.O programa AlfaMais Goiás concedeu o Prêmio Leia que reconhece nossas instituições de ensino por seus excelentes resultados na Avaliação Educacional do Estado.Cada uma das escolas receberá R$ 80 mil para investir em melhorias educacionais.Parabéns às escolas premiadas:- Escola Municipal Projeto Paranã;