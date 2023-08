As comemorações dos 180 anos de Formosa ainda continuam.A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Esporte realizou neste domingo (6), a 5ª edição do Troféu Cidade de Formosa.A corrida teve um novo percurso de 5 km e contou com o apoio do Samu, Bombeiros, Exército, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria de Desenvolvimento Social.Mais de 1.000 atletas se inscreveram na prova que percorreu as principais avenidas da cidade.