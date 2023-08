A Prefeitura de Formosa informou que mais uma Creche Proinfância tipo 2 será entregue para a população.O Jardim das Américas será beneficiado com creche que possui capacidade para atender até 188 crianças em 2 turnos.Serão 6 salas, 2 banheiros, banheiro para atender crianças com necessidades especiais, fraldário e parquinho com banco de areia.O prefeito Gustavo Marques foi no local. “Nosso compromisso com a cidade nunca para. Será toda mobiliada para que as famílias precisem deixar seus filhos possam usufruir daquilo que o município e o governo federal têm para oferecer para vocês”, disse.