O acidente envolvendo um helicóptero UH-15 Super Cougar do 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral que caiu na tarde desta terça-feira (8), repercute na imprensa nacional e nos grupos da cidade.A aeronave participava de treinamento para apresentação da Operação Formosa que acontece na próxima sexta-feira (11).Dois militares morreram no local, segundo informações divulgadas pela Marinha. Dois militares foram encaminhados para o Hospital das Forças Armadas em Brasília e outras quatros ao Hospital Regional de Formosa.De acordo com o Corpo de Bombeiros a aeronave transportava 14 tripulantes.Segundo a Marinha “"Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido”, diz.A Operação Formosa acontece deste 1988.O ministro da Defesa, José Mucio lamentou “O Ministério da Defesa presta as condolências, pela irreparável perda, aos familiares e amigos dos militares, vitimados no cumprimento do dever”, diz.