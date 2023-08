A secretária municipal de Educação, Sizélia de Abreu, falou na tribuna da Câmara Municipal de Formosa nesta terça-feira (8), para responder questões trazidas pelos vereadores, além de dúvidas e solicitações da população.Junto com sua equipe, a secretária abordou temas essenciais na área da educação, incluindo o pagamento do piso salarial aos professores e a expectativa de anunciar um edital para concurso público até o fim do ano para melhorar a situação financeira e reduzir os custos com substituições de aulas.Além disso, foram apresentadas várias iniciativas realizadas pela Secretaria de Educação, incluindo esforços para obter recursos e soluções em colaboração com parlamentares e outras secretarias.Ao fim da explanação, a secretária se colocou à disposição respondendo questões e sugestões, tendo sido elogiada por vários vereadores pelos trabalhos realizados, e pela disposição e empenho, além da transparência em seu trabalho por Formosa.