Obrigatório a apresentação do comprovante de residência e documento oficial com foto. Funcionamento do Parque: 09:00 às 17:00 Entrada até: 16:00

Não é permitido entrada com comida, apenas água. A entrada para a trilha que vai até o topo do Salto do Itiquira é até às 12:00. Chegue cedo e evite filas.

Em comemoração aos 180 anos de nossa cidade, a Prefeitura de Formosa, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, pensando no bem-estar da população, conexão com a natureza e a oferta de experiências únicas, tem o prazer de anunciar que no sábado (12), o acesso será gratuito no Parque Municipal do Itiquira para todos os moradores!“Convidamos você e toda sua família a aproveitar essa experiência única. Juntos, vamos criar memórias preciosas e fortalecer os vínculos que nos unem como comunidade!”, diz a Prefeitura.Essa foi mais uma ação para comemoração do aniversário de 180 anos do município.