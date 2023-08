A Prefeitura de Formosa por meio da Secretaria de Assuntos Econômicos, visitou as cidades de Goianésia e Águas Lindas, para conhecer a Sala do Empreendedor, onde as duas cidades são referências no Estado de Goiás, buscando trazer para nossa cidade ideias que dão certo.O objetivo da Sala do Empreendedor é facilitar o processo de abertura de empresas, regularização e baixa e serviços que podem ser oferecidos aos comerciantes e empreendedores individuais (MEI), declarações, orientação e outros serviços que irão simplificar e desburocratizar os processos.Assim como Formosa é referência no Estado no Desenvolvimento Social e no Transporte Coletivo a Custo Zero, sendo procurada por cidades que querem conhecer nosso modo de trabalho, também buscamos sempre a excelência em todos os demais setores.