A Prefeitura de Formosa decretou ponto facultativo nos órgãos administrativos na terça-feira (15). As atividades retornam na quarta-feira (16).Devido ao decreto nº 3.546, fica declarado ponto facultativo nos órgãos públicos administrativos internos do município de Formosa no dia 15 de agosto, em decorrência do Dia de Nossa Senhora D'Abadia.